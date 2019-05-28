الخارجية الأمريكية: العقوبات على إيران مستمرة

واشنطن(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على استمرار العقوبات على إيران ما دامت تواصل ممارسة أنشطتها النووية.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن العقوبات على إيران سوف تبقى، لافتة إلى أنها لا تقتصر على أنشطتها النووية فقط.

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتفاوض مع إيران في حال تنفيذ شروطها فقط، مؤكدة عدم وجود أي قنوات اتصال مع إيران في الوقت الحالي.

كما كشفت الخارجية عن موقفها من الضربات الجوية الروسية والسورية على محافظ إدلب السورية، مؤكدة انزعاجها من هذا الأمر فهذه الغارات التي تستهدف المدنيين والنبة التحتية تعد تعصدي متهور للصراع في سوريا.