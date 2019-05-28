سلطان الظاهر: التقديم على الوظائف مسموح للمستقيل دون التقيُّد بالحظر

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، عن إلغاء شرط مدة الحظر للاستقالة، إذ يستطيع التقدم في مسابقة للتعيين في أي وقت بعد الاستقالة.

وقال الظاهر، إنه يسمح للموظف المستقيل الاشتراك في مسابقة التعيين، دون اشتراط مرور مدة معينة على الاستقالة، حيث إن فترة الحظر التي كان معمولًا بها في المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة حسب التعديل الصادر بقرار مجلس الوزراء، ثم حلت محلها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية فلم تشترط مدة حظر للمستقيل

وأشار إلى أن الشروط الخاصة بشغل الوظائف تتضمن: توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون أمضى سنة على الأقل في المرتبة.