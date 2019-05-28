قبل قمم مكة 2019.. إيران مستعدة للحوار مع دول الخليج

طلال الضوي(صدى):

أيام تفصلنا عن انطلاق قمم مكة 2019 والتي تضم القمة الإسلامية الـ 14 وقمة عربية وأخرى خليجية؛ والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-.

ويبدو أن إيران تفكر في تهدأة الوضع الحالي المشتعل بينها وبين أمريكا، قبل قمم مكة 2019، وهو ما ظهر في تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، و الذي أكد استعداد بلاده للتحاور مع دول الخليج بشأن استقرار المنطقة وأمنها.

وجاء تصريح الخارجية الإيرانية على هامش اجتماع وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن، ونائب وزير خارجية إيران، اليوم لبحث تطورات المنطقة.