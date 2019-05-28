أفراد يعرقلون إقلاع طائرة سعودية من مطار بورتسودان.. والخطوط الجوية توضح (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تسبب عدد من الأفراد في مطار بورتسودان، اليوم الثلاثاء، في تأخر إقلاع الطائرة السعودية من طراز ” a320 ” التي كانت تتوجه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي .

وردت الخطوط الجوية السعودية في بيان لها موضحة ملابسات الأحداث، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” .

وقالت الخطوط الجوية: ” وصلت طائرة السعودية من طراز ” a320 ” إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان قي رحلتها رقم ” sv464 ” التي تصادف تواجدها دخول مجموعة من الأفراد ساحو المطار بطريقة غير نظامية محاولين إعاقة الحركة بالمطار، مما أدى إلى تأخر الطائرة في الإقلاع قرابة ساعتين.

وشددت الخطوط الجوية على أهمية التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.