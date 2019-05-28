ممدوح سيف يوضح حقيقة مرض عبدالمجيد عبدالله ومنعه من الغناء

أميرة خالد(صدى):

انتشرت الأنباء مؤخرًا حول مرض المطرب عبدالمجيد عبدالله، وتدهور حالته الصحية، ومنعه من الغناء على خلفية حالته الصحية.

وفي هذا الصدد أوضح المنتج الموسيقي ممدوح سيف عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عبدالمجيد عبدالله.

وقال ” سيف ” : ” أنتشرت مؤخراً إشاعة عن الفنان عبد المجيد عبدالله، وبصفتي صديق مقرّب، أُأكد كذب الإشاعة وأقول لجمهور عبدالمجيد إن فنانكم بخير وصحة والحمد لله، يعيش طقوسه الرمضانية السنوية المعتادة ويمارس الرياضة اليومية، وانا على تواصل دائم معاه.

وتابع: ” للتوضيح؛ أبو عبد الله عنده إلتهاب عادي في الأذن الوسطى فقط، وهذا أمر طبيعي غير مقلق ممكن يصيب كثير من الناس.

واستكمل : ” ليلة البارح كان عبدالمجيد يغني في الإستديو أغنية خاصة، والأمور طيبة ولله الحمد، ياليت الواحد ما ينقل خبر مش متأكد منه من باب الأمانة بس ” .

ورد الفنان عبدالمجيد عبدالله على ممدوح سيف موجهًا له الشكر على التوضيح.