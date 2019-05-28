يورجن كلوب: صيام محمد صلاح وماني أهم من لعب كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

شدّد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، على احترامه للشعائر الدينية لمسلمي الفريق مثل محمد صلاح وساديو ماني.

وقال ” كلوب ” في تصريحات صحفية: ليس لدي أي مشكلة مع صيام لاعبي فريقي، أحترم دينهم لقد كانوا دائما رائعين وكانوا يقدمون الأفضل على الميدان سواء كانوا صائمين أو لا.

وأضاف: هناك أيام يأتي فيها ساديو ماني أو محمد صلاح متأخرين لحجرة الملابس لأنهم كانوا يصلون، في هذه الحياة هناك أمور كثيرة أهم من كرة القدم.

وتابع: النهائي الأخير في كييف لم يكن الخلل في المستوى، خسارنا صلاح واستقبلنا أهدافًا غريبة، يجب عليك أن تكون مستعدا لارتكاب الأخطاء، العالم بأكمله يشاهدك، تمامًا كما شاهدنا العالم عندنا هزمنا برشلونة.

واستطرد: على الرغم من أن النهائي بين فريقين إنجليزين، يظل نهائي أوروبي هكذا حضرنا للمباراة وللخصم.

ويواجه فريق ليفربول مواطنه توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب ” واندا ميتروبوليتانو ” في العاصمة الإسبانية، مدريد.