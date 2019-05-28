شاب يقتل والدته بإلقائها من ” السلم “

القاهرة(صدى):

قام رجل مصري بإلقاء والدته من السلم أثر حدوث مشادة كلامية بينهما، بسبب طليقته، حي تبين إصابتها بنزيف بالأنف والعين اليسرى، وبجروح بمقدمة الرأس.

بالإضافة إلى: كدمات متفرقة بالظهر والذراع الأيمن، وأسفل العينين اليمنى واليسرى، مع وجود تورم بالوجهين والشفتين والعينين.

وكشفت التحريات أن ابن القتيلة صاحب البلاغ، دائم الأعتداء عليها بالسب والضرب، وأنها سبق أن حررت ضده بلاغًا سابقًا حمل رقم 883 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق.

كما تبين من التحريات، أن المتهم يعمل تاجر قطع غيار سيارات، ومهتز نفسيًا وسبق له العلاج في أحد المستشفيات النفسية بمحافظة الإسكندرية، مع وجود مستندات دالة على معاناته من مرض نفسي من الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبمناقشته تبين أنه حدثت مشادة كلامية بينه ووالدته بسبب طليقته، أسفرت عن قيامه بدفعها من على درجات السلم بالطابق الأول بالمنزل الذي يقيمان فيه.