بكاء طفولي لـ ندى بسيوني مع رامز في الشلال (فيديو)
استضاف برنامج برامز في الشلال الفنانة المصرية ندى بسيوني، التي سيطرت عليها حالة من الذعر والهلع في الحلقة.
وواصلت ندى بسيوني مع رامز في الشلال البكاء المتواصل، منذ سقوطها في الشلال وحتى وصولها إلى الجزيرة.
وأصابت غوريلا رامز في الشلال ندى بسيوني بصدمة عصبية، أدت إلى أنهيارها من البكاء بطريقة وصفها المشاهدين أنها طفولية ورقيقة.
وواصلت ندى بسيوني بكاؤها بعد كشف رامز جلال عن حقيقة المقلب.
بكاء ندى بسيوني بعد رؤية رامز جلال في #رامز_في_الشلال #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/4PBSfpAyEk
— MBC مصر (@mbcmasr) May 28, 2019
صراخ متواصل لـ ندى بسيوني في #رامز_في_الشلال #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/0WUYDABspy
— MBC مصر (@mbcmasr) May 28, 2019
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