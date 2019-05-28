بكاء طفولي لـ ندى بسيوني مع رامز في الشلال (فيديو)

القاهرة(صدى):

استضاف برنامج برامز في الشلال الفنانة المصرية ندى بسيوني، التي سيطرت عليها حالة من الذعر والهلع في الحلقة.

وواصلت ندى بسيوني مع رامز في الشلال البكاء المتواصل، منذ سقوطها في الشلال وحتى وصولها إلى الجزيرة.

وأصابت غوريلا رامز في الشلال ندى بسيوني بصدمة عصبية، أدت إلى أنهيارها من البكاء بطريقة وصفها المشاهدين أنها طفولية ورقيقة.

وواصلت ندى بسيوني بكاؤها بعد كشف رامز جلال عن حقيقة المقلب.