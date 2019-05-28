الجهات الفلبينية تتراجع عن روية تحطم الطائرة المختفية بمواطن سعودي

علي القحطاني(صدى):

أعرب سفير خادم الحرمين لدى الفلبين، الدكتور عبدالله البصيري، عن رفضه لبيان الهيئة العامة للطيران المدني بالفلبين الخاص باختفاء المواطن السعودي عبدالله الشريف.

وأكد سفير المملكة، أن البيان ” غير دقيق ولا يستند إلى براهين واضحة ” ، مطالبًا الهيئة بضرورة إصدار بيان أكثر وضوحا وفق مجريات البحث الحالية التي لا تؤكد تحطم الطائرة ولا وجود طاقمها.

وكانت واقعة اختفاء المواطن عبدالله الشريف قد أثارت جدلًا واسعًا، فيما أكد مدير عام هيئة الطيران المدني الفلبينية أن الهيئة تتابع وتعمل مع جميع الجهات الفلبينية المختصة منذ اختفاء الطائرة، مشيراً إلى أنه سوف يتوصلون في القريب العاجل لنتائج إيجابية.

وأشار إلى أن القطع التي وجدت في المياه لا تخص الطائرة التدريبية وأن هناك لبس حصل لدى المختصين في الهيئة.

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