طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي، أن الصواريخ التي استهدفت المملكة هي صواريخ الحوقي حليف إيران ونظامي قطر وتركيا.

وأشار إلى أن من يحاول إرسال الحرائق ” صواريخ إيران ” باتجاه المملكة كمن يلعب بالنار، مضيفًا: الحرائف ليست صديقة لكل واحد، وسنرد على من يعادي بلاد الحرمين الشريفين.

وتابع: رسالتنا واضحة؛ إذا أرادوا إرسال الحرائق إلى المملكة والكعبة، فوالله أن ترجع على بيوتهم وكل شيوخ وممثلي الشعوب الإسلامية جاؤوا هنا ليقولوا اليوم: كلنا جنود السعودية.