طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية
أكد رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي، أن الصواريخ التي استهدفت المملكة هي صواريخ الحوقي حليف إيران ونظامي قطر وتركيا.
وأشار إلى أن من يحاول إرسال الحرائق ” صواريخ إيران ” باتجاه المملكة كمن يلعب بالنار، مضيفًا: الحرائف ليست صديقة لكل واحد، وسنرد على من يعادي بلاد الحرمين الشريفين.
وتابع: رسالتنا واضحة؛ إذا أرادوا إرسال الحرائق إلى المملكة والكعبة، فوالله أن ترجع على بيوتهم وكل شيوخ وممثلي الشعوب الإسلامية جاؤوا هنا ليقولوا اليوم: كلنا جنود السعودية.
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