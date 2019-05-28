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طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية

طاهر الأشرفي: كلنا جنود السعودية
نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس علماء باكستان، الشيخ الدكتور طاهر محمود الأشرفي، أن الصواريخ التي استهدفت المملكة هي صواريخ الحوقي حليف إيران ونظامي قطر وتركيا.

وأشار إلى أن من يحاول إرسال الحرائق ” صواريخ إيران ” باتجاه المملكة كمن يلعب بالنار، مضيفًا: الحرائف ليست صديقة لكل واحد، وسنرد على من يعادي بلاد الحرمين الشريفين.

وتابع: رسالتنا واضحة؛ إذا أرادوا إرسال الحرائق إلى المملكة والكعبة، فوالله أن ترجع على بيوتهم وكل شيوخ وممثلي الشعوب الإسلامية جاؤوا هنا ليقولوا اليوم: كلنا جنود السعودية.


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