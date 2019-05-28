” ساما ” ترفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني

عادل الحربي(صدى):

رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين المركبات، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأكدت ” ساما ” أن قرار رفع منع الشركة من إصدار وثائق تأمين المركبات، جاء بعد إجراءات تصحيحية واضحة من قبل الشركة في معالجة المخالفات القائمة عند المنع.

كما أشار إلى أن الشركة أكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحة، داعية جميع المؤمن عليهم بالتمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك وفي حال عدم تجاوبها الشركة يتم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت samacares.sa، أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

وأوقفت ” ساما ” شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين المركبات في 5/2/2019م، مانعة الشركة من قبول مكتتبين جدد.