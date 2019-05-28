طرق طبيعية لحواجب ممتلئة دون استخدام أدوات تجميل

أميرة خالد(صدى):

هناك طرق طبيعية تساعد على زيادة كثافة شعر الحاجب بشكل لا يستدعي لاستخدام أي أدوات تجميل ضارة مثل القلم أو بودرة المصحح لتكثيف شعر الحاجب.

وقال خبراء تجميل : يستخدم زيت جوز الهند الدافئ بدهنه على منطقة الحاجبين وتدليكها بحركة دائرية، ما يؤدي الى ترطيبها وزيادة نمو الشعر.

ويحتوي زيت الخروع على العديد من الأحماض والفيتامينات التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقويتها وتحفيزها على النمو، كما يحتوي جيل الصبار على نسبة كبيرة من مادة الألوينين، التي تعمل على تحفيز نمو الشعر.