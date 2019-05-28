آرسين فينغر العجوز يُطيح بـ زين الدين زيدان بمهاراته (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

تألق المدرب آرسين فينغر البالغ من العمر 69 عامًا في مباراة خيرية أٌقيمت أمس في مدينة بوردو، واستطاع أن يراوغ مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بمهاراة عالية .

وأثارت مهارة العجوز آرسين فينغر العديد من مشجعي الساحرة المستديرة، حيث بدى أصغر سنًا أثناء مراوغته لزين الدين زيدان، فكانت لياقته البدنية العالية.

وكانت عدد من الصور انتشرت أمس، أظهرت آرسين فينغر و هو يمر ببراعة من أمام زين الدين زيدان (46 عاما)، في مواجهة مباشرة بينهما خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل (5-5).

تجدر الإشارة إلى أنه شارك في هذه المباراة الخيرية لاعبون فرنسا الفائزين مونديال 1998، مثل جان بيير بابان، ديدييه ​ديشان​، سيباستيان شابال ومارك ليفريمونت، وكريستيان ​كاريمبو​ وغيرهم، وجيل من منتخب الديوك للركبي 1999.