بالفيديو.. ثور هائج يقتحم موكب ديني بالهند

نيودلهي(صدى):

هجم ثور هائج على موكب ديني للشيعة في مدينة لكناو شمال الهند، أمس الإثنين، أثناء إحياؤهم ذكرى استشهاد الإمام علي وهو حدث هام بالنسبهم لهم.

وأسفر حادث اقتحام الثور وسط الحشود البالغ عددهم 250 ألف شخص، عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا منهم 3 في حالة حرجة.

ووثق مقطع فيديو لحظة اقتحام الثور للموكب بشكل صادم، إذ انتشر الذعر والخوف وسط الحشود، بينما تمكن الشباب من الإمساك به.

وعلى الفور فتحت السلطات المحلية الهندية تحقيقًا عاجلًا في الحادث، إذ ألقى المشيعون اللوم على السلطات لفشلها في حمايتهم من الحيوانات.