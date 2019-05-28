بالصور.. ميلانيا ترامب رائعة في ضيافة الإمبراطور

واشنطن(صدى):

ظهرت ميلانيا ترامب، مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اليابان، إذ خطفت الأنظار بمجموعة من الفساتين التي ارتدتها خلال الزيارة التي استمرت ليومين.

وأصبح ترامب وزوجته، أول زعماء أجانب يلتقون مع إمبراطور اليابان المعين حديثًا ناروهيتو في نهاية هذا الأسبوع، حيث شهدت الرحلة التاريخية مشاركة الرئيس والسيدة الأولى في العديد من الأنشطة التقليدية، بما في ذلك زيارة لمتحف الفن الرقمي، وتذوق الأطباق المحلية الشهية في مطعم Inakaya ومشاهدة مصارعة السومو.

وزينت ميلانيا خزانة ملابسها مع الكثير من الملابس الرائعة، حيث شهدت الساعات الـ 48 الماضية لوحدها ملابس FLOTUS لا تزيد قيمتها عن 10000 جنيه إسترليني.

ففي يوم الأحد، اختارت ميلانيا ارتداء فستان ميدي أبيض بسيط مزين بتفاصيل مطرزة من كارولينا هيريرا، مقترنة بالكعب الأحمر الناعم، في مقابلة الإمبراطور ورئيسة الوزراء.

وفي المساء، حضرت الزوجان مأدبة رسمية فخمة في القصر الإمبراطوري في طوكيو، والتي تحولت من خلالها ميلانيا إلى ثوب أحمر مغطى بريش معدني مطرز من قبل المصممة الأمريكية J. Mendel، المصممة المفضلة للسيدة الأولى ميشيل أوباما .

كما اختارت ميلانيا فستانًا مع طبعات زهور مع الكعب الأصفر النيون.