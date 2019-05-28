9 مخاطر تلاحق مرضى الجيوب الأنفية في الغرف المًكيفة

أميرة خالد(صدى):

بدأ الصيف وبدأت معه أزمة جديدة تحاصر مرضى الجيوب الأنفية، نظرًا لإقبال العديد من الأفراد لتشغيل المكيفات، والتعرض المباشر للهواء البارد الصادر منها، وهو ما يؤدي إلى مخاطر كبيرة لمرضى الجيوب الأنفية.

وفي هذا الصدد كشف الدكتور سمير فتحي الأشقر، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة السابق بكلية طب قصر العيني، عن مخاطر استنشاق الهواء البارد الصادر من التكييف، لافتًا إلى أنه يتسبب في نقل الغبار والميكروبات من الأنف إلى الجسم، ما يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية،.

وغدد المشكلات الصحية التي تُصيب مرضى الجيوب الأنفية بسبب التكيف كالتالي:

– انسداد فتحات الأنف.

– حساسية الأنف.

– التهاب الجيوب الأنفية.

– صداع العصب الخامس.

– صداع حول العين، بسبب التهاب الجيوب الأنفية.

– التهاب في الحلق.

– صعوبة في البلع.

– التهاب الغشاء المخاطي، ما يؤدي إلى نزول إفرازات صفراء أو خضراء من الأنف أو الفم.

– التهاب وتضخم اللحمية.

ونصح “الأشقر ” مرضى حساسية الأنف، من النوم في الغرف المكيفة، للوقاية من الإصابة بالتهابات مزمنة في الجيوب الأنفية.

وعلى جانب أخر لفت إلى وجود بعض الأدوية التي يجب أن يتناولها المرضى قبل التعرض للهواء البارد الصادر منها، ومن أبرزها:

– اسبراي أو بخاخة تستخدم قبل النوم، لعلاج انسداد الأنف.

– كبسولات لاحتقان وحساسية الأنف.

– تناول المضادات الحيوية، في حالة نزول الإفرازات الصفراء أو الخضراء من الأنف أو الفم.

– أقراص لعلاج صداع الجيوب الأنفية.