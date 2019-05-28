بالفيديو.. الكلباني : اللسان الببغاوي الآن أصبح ” سنابة وتغريدة ورسالة واتس “

علي القحطاني(صدى):

أكد الشيخ عادل الكلباني، أن سبب كثرة الشائعات هو أن العديد من البشر تحولوا إلى ما يشبه الببغاوات عبر مواقع التواصل ما زاد من سرعة تناقل الشائعات.

وقال الكلباني في برنامجه اليومي على قناة SBC: إن البعض يتناقل الأخبار عبر برامج التواصل دون التدقيق في محتواها الأمر الذي يسبب صعوبة في السيطرة على الشائعات.

وأضاف الكلباني : اللسان الببغاوي الآن أصبح “سنابة وتغريدة ورسالة واتس”، حيث روى موقف طريف له مع الببغاوات، أثناء زيارة أخيه.

وتابع الكلباني : أثناء زيارة أخي وقفت على الباب أنتظر أن يفتح لي أخي وسمعت شخص يقول من انت فأرد ولم يفتح الباب وتككر الأمر حتى ذهبت وأنا حزين من اخي واكتشفت بعدها أن الشخص الذي يقول من أنت كان بغبغان.

وأكد أن البغبغان يحفظ أي شئ سواء خير أو شر ويردده دون تفكير، ودون عقل، فمن السهل تلقينه الكلام، ويردده مرة أخرى وكأنه يفهم مايقول.