هنا شيحة تُدّعم انفصالها عن زوجها بأفعال مريبة

القاهرة(صدى):

دعّمت الفنانة المصرية هنا شيحة، أنباء انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعدد من الأفعال التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وذلك على الرغم من نفيها الانفصال.

ولاحظ الجمهور، أن الفنانة المصرية لا تظهر مع زوجها في المناسبات العامة كما أنها لا تتابعه على تطبيق ” إنستجرام ” ولا يوجد صور لها معه.

و نشرت هنا شيحة، في الفترة الأخيرة، صوراً من سحور قنوات إم بي سي، والذي أقيم في القاهرة، لكنها ظهرت بدون فلوكس كما أنها لم تكن تضع خاتم الزواج.

كما نشرت صورة من كواليس ” بدل الحدوتة تلاتة ” والذي إنتهت من تصوير حلقة به منذ فترة مع فلوكس، ولكنها حذفت زوجها من الصورة واكتفت بوجود سمير غانم بجانبها رغم أن الصورة الأصلية بها النجم المصري.