نصائح هامة لحماية طفلك من درجات الحرارة العالية

أميرة خالد(صدى):

ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال فصل الصيف، له العديد من المخاطر على الصحة سواء للبالغين أو الأطفال الرضع الذين يكونوا أكثر عرضة للمشاكل الصحية.

ويوجد عدة إرشادات هامة ونصائح لحماية طفلك الرضيع من الأضرار التي قد تصيبه من درجات الحرارة العالية مثل الالتهابات الجلدية أو الجفاف.

احمي طفلك من درجات الحرارة العالية بهذه النصائح

– الملابس القطنية

اعتمدي على الملابس القطنية طوال فصل الصيف، فهي الاختيار الأفضل للأطفال، إذ تتسبب الملابس المصنعة من الألياف الصناعية مع ارتفاع درجات الحرارة في التهاب الجلد وتهيجه.

– القبعة

لا تخرجي من المنزل بدون القبعة، اجعليها خير صديق لطفلك فهي تحمي جلده من التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

– الماء

السوائل بشكل عام لا يمكن الاستغناء عنها ويجب أن تهتمي بتناول طفلك للماء والسوائل بشكل منتظم على مدار اليوم؛ للحفاظ على ترطيب جسده وحمايته من الجفاف والالتهابات الناتجة عنه.

– أشعة الشمس

لا تعرضي لطفلك لأشعة الشمس المباشرة، فجلده رقيق وحساس للغاية لا يتحمل درجات الحرارة العالية.

– التكييف

تجنبي رفع درجة التكييف بشكل كبير واجعليه على 25 درجة مئوية فقط وهي درجة حرارة الغرفة الطبيعية، حتى لا يتعرض طفلك لنزلات البرد أو مشاكل صحية.