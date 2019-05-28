إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات في 8 مدن خلال 7 أشهر

أميرة خالد(صدى):

تعتزم شركة تطوير التعليم، إنشاء 8 مدارس لتعليم المرأة قيادة المركبات خلال العام الميلادي الحالي، في 8 مدن بالمملكة.

وتتضمن المدن التي ستشهد افتتاح مدارس لتعليم المرأة قيادة السيارات فيها خلال عام 2019 الحالي: مكة المكرمة، وحائل، وعرعر، ونجران، وجازان، والمدينة المنورة، والجوف، وأبها.

وأعلنت الشركة، ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون لتوطين مدارس تعليم القيادة مؤخرًا، بين وزارة العمل وشركة تطوير القابضة وصندوق الموارد البشرية ” هدف ” .

يذكر أنه تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم من قِبل الإدارة العامة للمرور.

ويأتي ذلك بهدف دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019، بواقع 9 آلاف وظيفة بحلول عام 2022.