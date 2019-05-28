وظيفة هندسية شاغرة لحديثي التخرج بمطارات الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق ” هدف ” ، باب التقديم على وظيفة هندسية شاغرة للرجال حديثي التخرج، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة متاحة لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية للعمل تحت مسمى ” مهندس معماري “، من خلال برنامج تمهير ” التدريب على رأس العمل “.

وأضافت أن المهام الوظيفية تتمثل في:

1- وضع التصاميمىلمشاريع الإنشاءات وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات.

2- إعداد العروض التقديمية من خلال نماذج بالحجم الطبيعي ورسومات ونماذج رقمية.

3- المساعدة في مجال المشتريات واختيار المقاولين والمواد.

4- ضمان الالتزام بالقواعد واللوائح من خلال وضع السياسات والإجراءات.

5- دعم المشروعات ومباشرة تنفيذ التصميم من قِبل المقاول.

كما أشارت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، بالإضافة إلى كونه من حديثي التخرج وتنطبق عليه شروط برنامج تمهير، لافته إلى أنه للقتديم اضغط هنـــــا.