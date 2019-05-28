حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض(صدى):

أوضح مركز طقس العرب، حالة الطقس المتوقعة الليلة وغدًا الأربعاء على المملكة.

وعن الليلة، أشار المركز إلى أن الطقس سيكون دافئ بوجه عام الى حار نسبي في شمال وغرب المملكة ومعتدل فوق الجبال، فيما يتوقع هطول زخات رعدية في جنوب وغرب المملكة، كما تمتد بعض الأمطار الخفيفة لشمال المملكة.

أما طقس غدًا الثلاثاء، فسيكون حارا بوجه عام وخاصة في شمال وغرب المملكة، ويبقى معتدل فوق الجبال، وتكون الرياح شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يحتمل هطول زخات متفرقة من الامطار في جنوب وغرب المملكة، قد تمتد لشمال المملكة.