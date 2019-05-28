زوج يرفع دعوى قضائية ضد زوجته : ” راجل عليا “

القاهرة(صدى):

رفع رجل مصري دعوى قضائية ضد زوجته للمطالبة بتطليقها لما وقع عليه من ضرر جعله يرفض المعيشة معها، قائلا: صوتها عالي.

وقال الزوج: ” خلال السنة الأولى من الزواج، لاحظت عليها بأنها قوية الشخصية وتطالبني بمستلزمات المنزل باستمرار: ” لو نسيت حاجة بتعلي صوتها.. والجيران على طول عارفة أخبارنا “.

وأضاف الزوج: ” حاولت تغييرها ومصالحتها لكني فشلت كثيرًا، فقررت أن أطلقها، ورفض والدها بشدة، في الوقت الذي لم أرها أو أتحدث معها، فتركت الوضع حتى طالت فترة ابتعادها عني وعن منزلها “.

واختتم قائلًا : لجأت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 5831 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها، ولم تستجب زوجتي لطلبات الحضور “.