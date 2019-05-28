بعد مقتل طبيب.. سمراء تٌرحل الجواميس من المنطقة وتفرض غرامة على أصحابها

بغداد(صدى):

قرر صوت مجلس محافظة صلاح الدين الواقعة شمال بغداد في العراق، اليوم الثلاثاء، ترحيل قطعان الجاموس والحيوانات السائبة بشكل عام من بعض مناطق المحافظة كسامراء وتل الذهب وسيد غريب والدجيل.

وأصدر المجلس في جلسته، قرارَا بـ مصادرة المواشي والحيوانات السائبة التي تتجول داخل المدن أو على الطرق الخارجية؛ والتي تتسبب في وقوع الكثير من حوادث الاصطدام التي تؤدي إلى وفاة المواطنين.

وفرض الجلس غرامة قدرها 25 مليون دينار عراقي بحق المتسببين بحوادث السير من أصحاب المواشي في حدود محافظة صلاح الدين، بينما تنفذ قيادة عمليات سامراء والأجهزة الأمنية كافة ما جاء في القرار اعتباراً من تأريخ التصويت عليه.

وجاء قرار ترحيل الجواميس على خلفية واقعة مقتل طبيب بعد اصطدام سيارته بحيوان الجاموس على الطريق الرابط بين سامراء – تكريت بمحافظة صلاح الدين منذ أيام.