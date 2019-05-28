أنباء عن هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة قبل أيام من قمة مكة

نايف السالم(صدى):

انتشرت أنباء، تفيد بهبوط طائرة في مطارة جدة الدولي، قيل إنها طائرة أميرية قطرية.

وأشارت الأنباء، إلى أن “ الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري هبطت في مطار جدة “ ، إذ كانت على متنها دبلوماسي قطري.

يأتي ذلك لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية، وقبل أيام من القمة الخليجية.

وقال الإعلامي عضوان الأحمري: وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز.