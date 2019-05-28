أنباء عن هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة قبل أيام من قمة مكة
انتشرت أنباء، تفيد بهبوط طائرة في مطارة جدة الدولي، قيل إنها طائرة أميرية قطرية.
وأشارت الأنباء، إلى أن “ الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري هبطت في مطار جدة “ ، إذ كانت على متنها دبلوماسي قطري.
يأتي ذلك لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية، وقبل أيام من القمة الخليجية.
وقال الإعلامي عضوان الأحمري: وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74779 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ..
,, الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم .. آمين ,,
عبدالله الزامل[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم ألف بين القلوب وأجمع كلمة المسلمين
ابوبدر[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 40 دقيقة
اسأل الله العلي القدير ان يجمع الشمل وتعود قطر لحضن اهلها وخليجها وربعها وناسها ويبعد عنها اولئك الذين دخلوا لها بغية تخريبها والسطو على مقدراتها.