نيمار يدخل معسكر المنتخب البرازيلي بـ ” مروحية مرسيدس “

نواف السالم(صدى):

دخل نجم الكرة البرازيلي، نيمار دا سيلفا ” المترف ” لمعسكر المنتخب البرازيلي، باستخدام مروحية خاصة من نوع مرسيدس، عليه أحرف اسمه ” نيمار جونيور “.

وقالت مصادر إن قيمة المروحية السوداء الفاخرة تبلغ 15 مليون دولار، وهي من نوع ” مرسيدس بينز إير باص إتش 145 “.

وأكدت المصادر أن المروحية السوداء هبطت في حديقة مجمع غرانجا الرياضي في مدينة تيريسبولس البرازيلية، حيث يستعد منتخب ” السامبا ” لبطولة كوبا أميركا التي ستقام على أرضه، وتنطلق يوم 14 يونيو المقبل.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن لاعب باريس سان جرمان، داني ألفيس، سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل، بدلا من نيمار، زميله في النادي الفرنسي.