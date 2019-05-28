مقتل قائد فرقة الاقتحامات الحوثية في الضالع

فهمي محمد(صدى):

قُتل القيادي الحوثي عبدالإله علي محمد المقداد قائد فرقة الاقتحامات الحوثية، اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من عناصر المليشيات الإرهابية في جبهة شمال الضالع.

وأكدت مصادر، أن القادي الحوثي عبدالإله المقداد كان يحاول التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبل صامح برفقة عدد من عناصر الحوثيين، ولكن تم رصدهم وقتلهم على الفور.

وتقدت قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الضالع، محدثة انهيارات كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية، إذ تم مقتل 12 عنصر وأسر 15 آخرين في كمين بمنطقة العود شمال الضالع.

وأسرت قوات الحزم الأمني في وقت سابق، قياديًا بارزًا في مليشيات الحوثي شمال الضالع ويُدعى عبدالرحمن المسعدي ” أبو فياض ” في عملية استدراج ناجحة.

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