بالفيديو.. الصحة تُوضح طريقة سهلة لقياس نسبة السكر لدى الأطفال

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، للأمهات كيفية قياس نسبة السكر لدى الأطفال دون الحاجة إلى الوخز بالإبر بطريقة سهلة وبدون إيقاظهم من النوم .

وقالت الوزارة خلال مقطع فيديو أن طريقة استخدام حساس قياس نسبة السكر لدى الأطفال تتم بمسح الجزء الخلفي من الذراع بمعقم طبي وتركه حتى يجف ثم نزع الغطاء ووضع أداة الحساس داخل علبة الحساس والضغط إلى الأسفل حتى تتم مطابقة أداة الحساس مع علبة الحساس.

وأضافت : ثم رفع الغطاء ووضع أداة الحساس على مكان الذراع المعقم والضغط بإحكام والتأكد من تثبيت الحساس على الذراع ثم الضغط على الصفحة الرئيسة للقارئ والبحث عن حساس جديد، ثم وضع القارئ بالقرب من الحساس على بعد 4 سم ثم المسح على الحساس، والذي يتطلب استخدامه للمرة الأولى الانتظار لمدة 60 دقيقة.

وأكدرت أن عملية المسح ستظهر عددًا من النتائج، وهي: القراءة الحالية لمعدل السكر، وسهم اتجاه السكر، وسجل قراءات السكر خلال آخر 8 ساعات، ويظهر الجهاز عدد حالات انخفاض السكر خلال حالات معينة، وأيضًا النسبة المئوية من الوقت التي كانت بها قراءات السكر ضمن النطاق المستهدف الخاص به.