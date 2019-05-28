أسباب وجود المرايا الجانبية على غطاء المحرك في تاكسيات اليابان

طوكيو(صدى):

يُلاحظ دومًا وجود المرايا الجانبية مثبتة على جانبي غطاء المحرك على سيارات التاكسي في اليابان، بدلاً من الأبواب كما هو معتاد.

ويرجع سبب ذلك حيث إلى العمل بالمبدأ الياباني المعروف باسم كيكوباري، وهو ما يشير إلى الانتباه لحاجات الآخرين دون سؤال أو طلب منهم كأحد أنواع حُسن الخلق.

وتجعل هذه المرايا وتجعل السائق لا يلتفت لجانبه كثيراً كي يرى الطريق خلف، وهو ما يشعر الراكب في الخلف بارتياح أكبر وأن السائق لا يحاول مراقبته أو رؤية ما يقوم به، خاصة إن كان شخص مريض.

كما تتميز هذه الطريقة في تثبيت المرايا، بسهولة المرور بين السيارات في حارات المرور الضيقة بسبب تقليل بروز المرايا عن هيكل السيارة، إلى جانب تحسين مجال الرؤية الذي يصبح أوسع بحيث يكشف للسائق مساحة أكبر من الطريق.