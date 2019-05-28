الهيئة العامة للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للاستثمار، عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية: مدير تطوير الأعمال، ومسؤول أول العلاقات العامة، ومُحلل أعمال تقنية المعلومات، ومُحلل الأداء، ومُدير تطوير أعمال السياحة، ومحلل تطوير أعمال الطاقة المتجددة، ومدير تطوير الأعمال الناشئة.

واشترطت في المتقدم أن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى وجود خبرة سابقة في بعض الوظائف المتاحة.

ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل حول الشروط والتقديم على الوظائف من خلال الرابط هنـــا .