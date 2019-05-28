حساب المواطن: يمكن تقديم شكوى في البنك إذ حجز على الدعم

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمك تصعيد شكوى لمؤسسة النقد إذا استقطع أي بنك مبالغ من الدعم المخصص للمستفيدين أو حجز عليه.

وشدد البرنامج، على عدم أحقية البنوك في القيام بذلك، بالقول: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى.

وأضاف: في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي:هنــــــــــا.

وتستمر عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وذلك من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.