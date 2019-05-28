بالفيديو.. السبر : الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من العمرة

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر كيف يكون العدل في العطية بين الأبناء، وذلك ردًا على سؤال متصلة خلال برنامج ” ييستفتونك “.

وقال الشيخ : أهل العلم يقولون أن اليتيم هو من بلغ الرابعة عشر ومن تجاوز هذا العمر فهو ليس يتيم، اما استعمال الأم للمال فربنا سبحانه وتعالى امرنا أن نصرف على الأيتام بالمعروف وحسب الحاجة وليس بحسب حاجة شخص واحد من ابنائها.

كما أوضح الشيخ هل يأثم من سئل القرض فلم يقرض، قائلًا : جاءت أحاديث كثيرة في فضل من يقرض ويسهل للناس أمورهم، ومن يسر على مسلم، ولا نقول أنه أثم ولكن قد يكون هذا الرفض نتيجة أن الشخص مماطل، أما إذا كان غير مماطل فيجب أن يعطيه القرض.

وعن حكم من أخذ ما ليس حقه قال الشيخ : يجب إرجاع الحق لصاحبه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أما عدم رده ممنوع ومحرم.

ورد الشيخ على سؤال آخر جاء فيه : “هل هناك فرق بين العمرة في رمضان في أوله وفي العشر الأواخر ؟، قائلًا :العشر الأواخر السنة الأعتكاف فيها، وبعض أهل العلم يروا أن الاعتكاف أفضل من العمرة في العشر الأواخر، وأجر العمرة في رمضان كحجة، ولكن في الأول أو في الأخر فهو يأجر عليه، والله أعلم .

#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر

حكم من أخذ ما ليس حقه ؟https://t.co/hlPAOoWvcG pic.twitter.com/m79KYANSVW — قناة الرسالة (@alresalahnet) May 28, 2019

#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر

هل هناك فرق بين العمرة في رمضان في أوله وفي العشر الأواخر ؟https://t.co/00sYiXoyit pic.twitter.com/OZCpu2p3Op — قناة الرسالة (@alresalahnet) May 28, 2019

#يستفتونك مع الشيخ سعد بن عبدالله السبر

هل يأثم من سئل القرض فلم يقرض ؟https://t.co/tYvyLJv5Ki pic.twitter.com/gqDQZ6MIgg — قناة الرسالة (@alresalahnet) May 28, 2019