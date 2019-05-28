بالفيديو.. السعيدي: أردوغان علماني ولا يمثل الإسلام

نايف السالم(صدى):

هاجم الدكتور محمد السعيدي أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أنه لا يمثل الإسلام أو الأمة الإسلامية في شيء.

وأوضح الدكتور السعيدي في برنامج ” الليوان ” مع الإعلامي عبدالله المديفر، أن أردوغان حاكم ناجح في بلده لكنه يطبق العلمانية ولا يمثل الإسلام بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن البعض يريدون من أردوغان بالقوة أن يمثل الإسلام، قائلًا “عندهم في تركيا هناك مخالفات شرعية كثيرة وكلما قلنا لهم شيئًا قالوا إنه يتدرج في تطبيق الشريعة “.

كما أشار إلى أن تركيا بها العديد من القوانين السيئة جدًا التي استحدثت في عهد أردوغان الذي يحكم منذ 16 عامًا، مثل عدم تجريم الزنا والاعتراف بنقابات المثليين.