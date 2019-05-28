بالصور.. بعثة النصر تصل قطر استعدادًا لذوب آهن

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة فريق النصر، مساء اليوم، إلى قطر استعدادًا لمواجهة نادي ذوب آهان أصفهان الإيراني غدًا الأربعاء في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر وذوب آهان أصفهان على ملعب حمد الكبير، حيث سيكون النصر في ضيافة فريق ذوب آهان بعد نقل المباراة من العراق إلى قطر.

ويحتل النصر المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط فيما يتصدر ذوب آهن المجموعة بـ11 نقطة، حيث ضمن الفريقات التأهل إلى دور الـ16.