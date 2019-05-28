بالفيديو.. زوج الدكتورة خلود يعرض حياة طفلته للخطر

أميرة خالد(صدى):

تعرض زوج الدكتورة خلود إلى حملة انتقادات واسعة بعد مقطع الفيديو الذي نشره برفقة ابنته الصغيرة خلود من داخل السيارة.

ونشر حساب « شرطة مشاهير الخليج » مقطع فيديو يظهر خلاله زوج الدكتورة خلود وبجانبه طفلته الصغيرة خلود وهي تجلس على الكرسي المخصص للأطفال بدون وضع حزام الأمان.

وأثار هذا الفيديو غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا التصرف غير مسؤول من الأب والأم، فهما يعرضان حياة طفلتهما إلى الخطر بسبب الإهمال وعدم الاهتمام.

واعتبر الجمهور أن هذا الثنائي قدوة سيئة للأسرة، منتقدين زوج الدكتورة خلود إذ ربط حزام الأمان لنفسه ولم يهتم بطفلته التي قد تتعرض للخطر.