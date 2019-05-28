” على متن طائرة “.. رجل يبتلع 246 كبسولة كوكايين هربًا من الجمارك

طوكيو(صدى):

قرر ياباني ابتلاع 246 كبسولة كوكايين، خلال وجوده على متن طائرة في رحلة من المكسيك إلى اليابان، ليفارق الحياة هربًا من الجمارك.

وجاء ذلك في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك أن المهرّب الياباني، الذي يسمى “ أودو ” (42 عامًا) انطلق من مطار بوغوتا في رحلة تتوقف في مكسيكو، قبل أن تتجه إلى وجهتها النهائية في ناريتا وسط اليابان.

وقالت النيابة العامة المكسيكية في بيانها، أن طاقم الطائرة أكد أن أحد الركاب قد عانى من اختلاجات، فطالب بهبوط الطائرة هبوطًا اضطراريًّا في هرموسيو.

وبعد هبوط الطائرة في المطار، أعلن الأطباء وفاة الراكب الياباني حيث أظهر تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات، مع وجود 246 قرص كوكايين في معدة الراكب.