حبس المتسبب في حادث ” كبد ” بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أمرت السلطات الكويتية، بحبس المتهم والمتسبب بحادث كبد المأساوي، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق.

ووقع حادث تصادم بين 4 مركبات، أمس الإثنين، بالقرب من دوار في منطقة كبد إلى وفاة 8 أشخاص، بينهم سعوديان، ومعظمهم من قبيلة واحدة.

وكان قد توجه عدد من الأشخاص لمساعدة قريب لهم بعد أن وقع له حادث سير، وأثناء تجمهرهم في موقع الحادث تعرضوا للدهس من قبل شخص (المتهم) الذي كان يقود مسرعًا، ما أدى إلى وفاتهم جميعًا.

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