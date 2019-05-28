بحضور وكيل محافظة الأحساء المغلوث يحتفي بصعود العداله الى دوري الأضواء

سعيد العجل(صدى):

احتفل د. عبدالله بن أحمد المغلوث رجل الأعمال والمهتم بالنشاط الرياضي ، بفريق نادي العدالة بالحليلة بمحافظة الأحساء وذلك بمناسبة صعود الفريق إلى دوري الأضواء دوري الأمير محمد بن سلمان وذلك بحضور وكيل محافظة الأحساء الاستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري وبعض من رؤوساء الأندية و وجهاء الأحساء ورجال الأعمال ومثقفي وادباء وإعلاميين والطاقم الإداري والفني للفريق وبداء الحفل بكلمة صاحب الدعوة د. عبدالله مرحب بالضيوف ومثمن حضور سعادة وكيل المحافظة الجعفري وبارك فيها صعوالنادي إل دوري الأضواء وبعد ذلك كلمة سعادة وكيل محافظة الأحساء الاستاذ معاذ بن إبراهيم الجعفري الذي اشاد بها بالفريق وإنجازات ومناشدا الفريق بالبقاء في دوري الأضواء وفي الوسط.

وبعد ذلك كلمة ريئس النادي المهندس عبدالعزيزالمضحي شاكرا سعادة وكيل المحافظة تشريفه للحفل مطالبا أهل الأحساء بالوقوف مع النادي وبعد ذلك تم تكريم الفريق والطاقم الإداري وقدم د. ‏‏‏أستاذ علم النفس المشارك في جامعة الملك فيصل ورئيس نادي الأحساء لذوي الإحتياجات الخاصة خليل الحويجي درعللنادي وصاحب الدعوة وقدم النادي درع لسعادة الوكيل وصاحب الدعوةوفي الختام اخذت الصور التذكارية وتم تناول وجبة السحور المعده لهذه المناسبة.