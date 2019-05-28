تشييع جثمان الشهيد الجندي هاشم المهداوي بالليث

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة الليث، عصر اليوم الثلاثاء، تشييع جثمان شهيد الوطن الجندي هاشم بن حسن بن حنيش المهداوي.

وأدى جميع المواطنين صلاة الجنازة على الشهيد الجندي هاشم بن حسن بن حنيش بعد عصر اليوم بالجامع الكبير في محافظة الليث، بحضور عدد من مسؤولي القوات البرية وزملاء الشهيد.

كما حضر تشييع الجثمان بعض مسؤولي القطاعات الحكومية بمحافظة الليث، ثم تم دفنه في مقبرة الليث.

وتوفى أحد منسوبي القوات البرية الجندي هاشم بن حسن بن حنيش المهداوي صاحب ال24 عامًا، مساء أمس الإثنين في نجران، وكان قد أصيب قبل 6 أشهر في جفنه الأيسر كاد أن يفقد إحدى عينيه بسببه، لكنه تم شفاؤه وعاد إلى ساحة المعركة ليستشهد.