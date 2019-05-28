نجلة رجاء الجداوي: والدتي بصحة جيدة

القاهرة(صدى):

أوضحت نجلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، أميرة حسن مختار، تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها عقب نقلها إلى المستشفى.

وأشارت إلى أن والدتها أصيبت بإجهاد شديد وجفاف عالٍ بسبب الصيام، خلال رحلة عودتها من دبي إلى القاهرة، حيث انتقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت أن الحالة الصحية لوالدتها جيدة الآن وقد غادرت المستشفى اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الفنانة المصرية رجاء الجداوي كانت تعرضت لوعكة صحية مفاجئة يوم الأحد بسبب انخفاض السكر لديها مع ارتفاع درجة الحرارة، إذ نُقلت على إثرها للمستشفى.