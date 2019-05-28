بالأسماء.. وزارة للثروة المعدنية تدعو 39 متقدماً ومتقدمة للمقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت وكالة الوزارة للثروة المعدنية، (39) متقدماً ومتقدمة على الوظائف الشاغرة والمعلن عنها سابقاً على موقعها الإلكتروني في تاريخ 1440/07/21هـ، لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضحت أنه سيتم التواصل مع الأسماء المرشحة عن طريق وسائل الاتصال من واقع بياناتهم بمنصة (جدارة) لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية.

وأكدت وكالة الوزارة للثروة المعدنية في دعوتها أن حضور المقابلة واجتيازها يعد شرطاً أساسياً للترشيح، ولايعني ذلك القبول النهائي للمرشح أو المرشحة.

ويمكن الإطلاع على المدعون للمقابلة من الرجال عبر الرابط هنـــــــا .

كما يمكن الإطلاع على المدعون للمقابلة من النساء عبر الرابط هنــــــا .