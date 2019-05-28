قبل قمم مكة 2019.. محافظة جدة: تجنّبوا 3 طرق واستخدموا الـ 6 الآخرين

نايف السالم(صدى):

دعت محافظة جدة، المواطنين والمقيمين إلى استخدام طرق محددة وتجنب طرق أخرى اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك حتى 27 رمضان الجاري.

وأكدت أنه يجب تجنب طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأندلس وجسر الميناء، واستخدام الطرق البديلة لمنع الازدحام المروري وهي طريق الحرمين وطريق المدينة وطريق الأمير ماجد ” السبعين ” وطريق الملك فهد ” الستين” وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير فيصل بن فهد بالكورنيش.

يأتي ذلك نظرًا لانعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة خلال الفترة من 25 إلى 27 رمضان.

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