بالفيديو.. تركي يذبح شاب سوري بدم بارد

طلال الضوي(صدى):

يواصل الأتراك انتهاكاتهم بحق العرب، إذ أقدم شخص تركي على قتل سوري الجنسية ذبحًا في مدينة مرسين التركية.

وأكد أحد أقارب الضحية السوري المدعو ” فيصل محيي الدين علوش مراطي ” ، أن القتيل كان في طريقه لشراء الخبز من أحد المتاجر، ليعاجله هذا الشخص التركي من الخلف ويقتله ذبحًا في الشارع ليسقط جثة هامدة على الفور.

وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 33 عامًا، ومتزوج ولديه 3 أطفال ولم يكن على عداوة مع أحد، بينما كان يستعد لزيارة موطنه سوريا خلال عيد الفطر القادم.

وأوضحت بعض المصادر، أنه تم إلقاء القبض على القاتل ولكن لم يكشف عن سبب محدد لإقدامه على قتل المهاجر السوري الذي انتشرت صورته وهو مذبوحًا.