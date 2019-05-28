العميد الهباس يستقبل رئيس قسم خدمات المواطنين في السفارة الامريكية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

استقبل مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس في مكتبه عند الساعة 13:30 من يوم الثلاثاء الموافق 1440/9/23 هـ رئيس قسم خدمات المواطنين الأمريكيين في السفارة الامريكية بالرياض السيدة لويز جولبا اييجويتشوشكا والوفد المرافق لها .

في بداية اللقاء رحب العميد الهباس بالسيدة لويز في زيارتها لجوازات منطقة الرياض مؤكداً على أن المواطنين الأمريكيين يجدون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية كل تقدير واحترام ، وخلال الاجتماع تم مناقشة إجراءات الإقامة والخروج والعودة للوافدين وقد أشادت السيدة لويز بالخدمات الإلكترونية المقدمة من الجوازات لكافة المستفيدين وحسن استقبال موظفين الجوازات وسرعة الإنجاز .

وفي نهاية الاجتماع تم تبادل الدروع التذكارية وشكرت سعادتها المديرية العامة للجوازات ممثلة بسعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى على اتاحة هذه الفرصة للقاء المسؤولين بجوازات منطقة الرياض .