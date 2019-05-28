30 ألف ريال غرامة على شركتين خالفا قواعد طرح الأوراق المالية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، فرض غرامات على شركتين لمخالفتهما قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفقًا لقرار مجلس الهيئة.

وفرضت الهيئة غرامة مالية على الشركة العقارية السعودية قدرها 20 ألف ريال؛ لعدم الإفصاح عن قوائمها المالي السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2018 خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/04/16م.

كما قامت بفرض غرامة مالية على شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات قدرها 10 آلاف ريال؛ لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية السنوية للفترة المنتهية في 2018/12/31م خلال الفترة النظامية المحددة، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 2019/04/28م.