عدد من المنشآت تتفاعل مع برنامج ” جمال منشآتي “

محمد بن طحيطح(صدى):

تفاعل عدد من سيدات الاعمال مع برنامج ” جمال منشأتي ” عبر تحسين الواجهات لمنشآتهم .

حيث جاء برنامج ” جمال منشآتي ” الذي تنظمه أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة القسم النسوي وبالتعاون مع لجنة سيدات الاعمال للمشاغل ومراكز التجميل بالغرفة التجارية الصناعية بمدينة أبها بهدف التوعية بأهمية المحافظة المستمرة على جمال المنشأة من الخارج والداخل والمشاركة من قبل أصحاب المنشآت مع الأمانة لتحقيق اهداف تحسين البيئة والمحافظة عليها.

وسيتيح هذا البرنامج الفرصة لمشاركة جميع الصالونات والمشاغل النسائية بمنطقة عسير في هذا المشروع، ويسعى كذلك الى تبادل الخبرات في كيفية استمرارية عمليات النظافة والتزيين لمداخل ومخارج المنشأة.

وتحددت للبرنامج الية تنفيذ حملة من خلال تصميم برشورات بـ ( جمال منشأتي ) متضمنا جميع عناصر المبادرة وأهدافها ، ونشره بالموقع الالكتروني لأمانة منطقة عسير للاستفادة من قنوات التواصل الاجتماعي لسيدات الاعمال إضافة الى توثيق أفكار سيدات الاعمال ومخرجاتهن بموقع الأمانة، كما يدخل ضمن آليات هذا البرنامج زيارات للمشاغل التي تم اختيارها عشوائيا وسيتم تقييمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وتوقعت امانة عسير بأن المبادرة ستسهم في تحسين البيئة وتشجيع ملاك تلك المنشآت على المحافظة المستمرة بجمال منشآتهم الى جانب ظهور أفكار جديدة لتدعم بذلك العناصر الجمالية بالمنشآت المستهدفة.

الجدير بالذكر فإن الأمانة اشترطت على المنشآت الراغبة في المشاركة بمبادرة (جمال منشأتي) عدم إعاقة المارة او استغلال مواقف السيارات وضمان استمرارية جمال المنظر و المحافظة عليه و عدم هدر المياه او تشويه المنظر العام للطرقات مشددة بأن كل منشأة ستكون مسؤولة عن نظافة موقعها الخارجي و الا سيطبق بحقها النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .