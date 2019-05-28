مقطع فيديو يوثق أسراب الجراد في الرياض.. والأمانة ترد

حمود العنزي(صدى):

وثق مواطنون ظاهرة انتشار أسراب الجراد بأعداد كبيرة في العاصمة الرياض، أمس الإثنين، فيما تفاعلت الأمانة مع هذه المقاطع.

وكشفت مقاطع الفيديو، أسراب الجراد وهي تطير في أحياء شمال الرياض وتخبطها في المركبات والجدران، نظرًا لكثرة أعدادها.

وفي سياق متصل، تفاعلت أمانة منطقة الرياض مع شكاوى المواطنين من تزايد أعداد الجراد، موضحة أنها تبلغت بالأمر ويتم حاليًا العمل على حل المشكلة في أقرب وقت.

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