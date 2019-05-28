تحذيرات من رسائل الاحتيال عبر الجوال ووسائل التواصل

علي القحطاني(صدى):

أطلقت البنوك السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرات جديدة لعملائها بعدم التجاوب قطعياً مع الرسائل النصية التي ترد عبر أجهزة الجوال من أرقام مجهولة، وأيضاً التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتضمن تلك الرسائل تنبيهاً للمتلقي بحظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به لدواعي التحديث وتدعوه للتواصل مع رقم هاتف جوال مدوّن في الرسالة لهذه الغاية.

وقالت البنوك السعودية أن من بين نماذج الرسائل الاحتيالية التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتحال شخصيات وجهات رسمية تطلب التبرع بالأموال لأغراض مختلفة أو التي تَعد بالفوز بمكافآت.

وناشدت عملائها بعدم التجاوب مع هذه الرسائل التي تنطوي على محاولات للتحايل، داعية العملاء إلى الإبلاغ عنها بإعادة إرسالها إلى الرمز الموحد لكافة شركات الاتصالات على مستوى المملكة 330330.