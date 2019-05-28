بالفيديو.. لطيفة تكشف عن أسرار حياتها: فضلت الفن على الرجالة

تونس(صدى):

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، عن أسرار حياتها الشخصية وكواليس من أعمالها الفنية وعلاقتها بالملحن الكبير بليغ حمدي، وتفاصيل برنامجها «حكايات لطيفة».

وأكدت “لطيفة” في برنامج “عايشة شو” مع الإعلامية عائشة عثمان على قناة النهار، أنها لم تتزوج إلا مرة واحد، واستمرت هذه الزيجة لمدة 6 سنوات فقط، معللة امتناعها عن الزواج بأن الحياة الفنية تأخذ الوقت والعمر.

وأوضحت أن الرجل الشرقي لا يتحمل فنانة ناجحة، وهي لا تستطيع اعتزال الفن من أجل أي رجل، لذلك قررت تكريس حياتها للفن والبعد عن الزواج مرة أخرى.

كما عبرت عن سعادتها البالغة بلقاء الملحن المصري بليغ حمدي، وكان ذلك في أول مرة تزور فيها مصر أثناء عزومة لدى ابن الموسيقار محمد عبدالوهاب، لافتة إلى أنها تعرضت للإغماء فور رؤيته.

وأَضافت أنها ظل يشجعها باستمرار ووجه لها رسالة في إحدى لقاءاته التلفزيونية، موضحة أنها قامت بزيارته في أزمته الأخيرة ووقفت بجانبه.

أما عن سبب اختيارها جميع ضيوف برنامجها «حكايات لطيفة» رجال فقط، لفتت لطيفة إلى أنها لم تكن فكرتها بل كانت فكرة فريق العمل الذي أراد أن يجعلها المطربة الوحيدة في البرنامج.

كما عبرت عن رغبتها في التعاون مع المطرب الشعبي محمود الليثي، مؤكدة إعجابها بثقافته الموسيقية الواسعة، وذلك بعد تعاونها مع المطرب أحمد شيبة في أغنية «ياللي» العام قبل الماضي.