المناديل المبللة وحبال الستائر.. أشياء بالمنزل تهدد حياة طفلك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تحتوي المناديل المبللة المستخدمة لتنظيف الحمام أو المطبخ على مواد كيميائية مؤذية ترتبط بالربو والحساسية، والتي تسبب تهيج الجلد والعين، لذلك من الأفضل أن تبقيها بعيدة عن الأنظار عقب استخدامها.

ويمكن أن تسبب بعض أصناف النباتات المنزلية تهديدًا سامًا للأطفال، لذلك يجدر التحقق منها قبل جلبها إلى المنزل؛ بينما تكتظ المنازل بالأكياس البلاستيكية نظرًا لاستخدامها في تعبئة البضائع من المتاجر، لكنها تشكل خطر على الأطفال قد يتسبب باختناقهم في حال اللعب بها.

وفي السياق نفسه، قالت هيئة خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، أن الأدوية تسبب أكثر من 70% من حالات دخول المستشفى جراء التسمم لدى الأطفال دون سن الخامسة، ولهذا يجب إبقاء الأدوية بمعزل عن الأطفال.

وعلى جانب آخر، تحتوي عبوات السائل الإلكتروني على كميات كبيرة من النيكوتين المركز والتي تكون شديدة السمية عند بلعها أو استنشاقها أو لمسها؛ فيما يمكن أن يتشابك الطفل مع حبال الستائر، مما يؤدي إلى وفاته، لذا يجب أن تكون بعيدة عن الأطفال.